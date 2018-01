A mensagem emocionada de Fátima Lopes no dia em que a filha faz 18 anos

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:38 Facebook

A apresentadora Fátima Lopes utilizou as redes sociais para declarar o amor e orgulho que sente pela filha, Beatriz, que chega este sábado a maioridade. "Custa acreditar, mas passaram 18 anos", diz.

A estrela da TVI não podia deixar de assinalar publicamente o 18.º aniversário da filha. Fátima Lopes fê-lo com uma mensagem que lhe é dedicada e que vem acompanhada de um registo fotográfico captado na infância de Beatriz.

"Muitos desafios e alegrias vivemos juntas. Hoje vejo nela um ser humano extraordinário, uma filha maravilhosa e uma companheira insubstituível", escreve a apresentadora, de 48 anos, destacando os ensinamentos que Beatriz lhe trouxe. "Foi com ela que descobri o amor incondicional e a minha inesgotável força interior. Foi com ela que percebi que nunca se pode abrir mão da nossa felicidade."

"Por tudo isto, hoje é dia de agradecer e de celebrar", continua a apresentadora, que "agradece a Deus pela filha que (lhe) deu e a ela por ser quem é". "Amo-te muito, Bia", conclui.

Foi com Beatriz, fruto do seu primeiro casamento, que Fátima Lopes se estreou na maternidade. Em fevereiro de 2009, repetiu a experiência com o nascimento de Filipe, da relação com Luís Morais. A apresentadora anunciou a separação do enfermeiro em setembro do ano passado, ao fim de 12 anos de vida em comum.