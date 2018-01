Fátima Lopes mostra primeiro filho de Francis Obikwelu

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:38, atualizado às 10:40 Facebook

O ex-atleta e atual técnico do setor da velocidade do Sporting já é pai. O nascimento foi anunciado pela madrinha, a apresentadora Fátima Lopes.

Francis Obikwelu e a mulher, Ierlanda, deram este fim de semana as boas-vindas ao seu primeiro filho, o pequeno Christian.

A notícia foi dada por Fátima Lopes, que não escondeu o seu orgulho em ser madrinha do bebé. Foi, aliás, a apresentadora da TVI quem mostrou, em fotografias partilhadas nas redes sociais, o filho do ex-atleta português: "Nasceu o meu afilhado, filho do Francis Obikwelu e da Ierlanda. Bem-vindo Christian", escreveu.

O mesmo já tinha acontecido em outubro do ano passado, tendo sido a comunicadora a noticiar que o desportista e a mulher iam ser pais pela primeira vez.

Obikwelu, de 39 anos, conquistou em 2004 a medalha de prata na prova dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Atualmente, é técnico do setor da velocidade do Sporting. Já afastado das pistas, tem agora um novo "pequeno" motivo para celebrar.