Fátima Lopes surpreendida por José Alberto Carvalho

Fátima Lopes foi a convidada surpresa do programa deste sábado de "Conta-me como és", da TVI, que a própria apresenta. A troca de papéis deu-se no final da entrevista deste sábado a José Alberto Carvalho.

Quando se preparava para encerrar mais um episódio do formato televisivo, a apresentadora foi surpreendida pelo jornalista. Apesar de continuarem sentados no mesmo lugar, os papéis inverteram-se.

A comunicadora, de 49 anos, conseguiu conter as lágrimas enquanto confessou que se sente no auge da sua vida e durante os testemunhos em vídeo de Manuel Luís Goucha, Helena Sacadura Cabral, João Rolo e João Patrício, amigos de quem "gosta muito". Mas quando o assunto da conversa foi a família, Fátima Lopes não resistiu.

"A minha relação com os meus pais é cuidar, amar (...). Fazê-los sentir o quanto são valiosos, o quanto são importantes, o quanto estou grata. (...) Todos os dias faço por merecer o amor que eles me dão", assegurou a profissional, depois de assistir ao discurso dos pais, frisando que os vai "valorizando cada vez mais" à medida que o tempo vai passado.

No que diz respeito aos filhos, Beatriz, de 18 anos, e Filipe, de nove, Fátima Lopes garante que "vira a vida toda do avesso para responder a uma necessidade deles". "O meu maior investimento são os meus filhos", afirmou.

"Com a Beatriz tenho uma relação de confiança e partilha muito grande. Não escondo as situações à minha filha, fui sempre adaptando as idades, mas a minha filha teve sempre plena consciência do quanto me tenho sacrificado ao longo da vida (...). Eles sabem que viro a minha vida toda do avesso para responder a uma necessidade deles", sublinhou a apresentadora sobre Beatriz.

"Ele é super-afetivo, tem imensa energia, tem uma sensibilidade... Às vezes, quando estou triste e tento disfarçar, ele olha para mim e diz-me assim: 'Mamã, hoje estás triste' (...) Mamã senta-te aqui que vou animar-te'", contou Fátima Lopes.

Beatriz nasceu de uma primeira relação da apresentadora e Filipe do seu casamento com Luís Morais, de quem se divorciou em 2017.