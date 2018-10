Fernando Mendes criticado por ter feito piadas com concorrente obeso

Hoje às 12:29 Facebook

Twitter

Fernando Mendes está a ser duramente criticado nas redes sociais na sequência dos comentários que fez sobre e com um homem com excesso de peso que concorreu ao programa "O Preço Certo". Só no Twitter, o vídeo do episódio em questão já ronda o meio milhão de visualizações.

Sempre brincou com o excesso de peso - o seu e o dos participantes do concurso da RTP1. Mas agora que Fernando Mendes sofreu uma grande perda de peso - em sete meses, emagreceu 31,5 quilos -, vários espectadores não perdoaram o comportamento padrão do humorista em "O Preço Certo".

Fábio, 32 anos, foi de Santa Iria de Azoia até aos estúdios da RTP para participar no programa. Tal como sempre o fez, o anfitrião do concurso brincou sobre e com o concorrente, que sofre de obesidade.

Antes, porém, na apresentação do candidato, Mendes afirmou: "Deixa-me adivinhar: 143 quilos". O participante confessou ao ator que não se pesa, mas que deve andar "por aí".

"Eh pá, toma cuidado com a tua saúde. Põe os olhos em ti...", ripostou Fernando Mendes, tratado carinhosamente pelo grande público português por "O Gordo". "Senão não vais longe... Por causa dos joelhos, custa-te a andar... [E] Não vais longe", ironizou ainda.

As piadas não ficaram por ali. "Além de comeres, o que fazes na vida?", atirou o apresentador. Fábio respondeu que está desempregado e Mendes manifestou-se, virando-se para a audiência: "Pois, também não cabe em lado nenhum... Quando emagrecer, vai ter emprego."

Antes, o participante "era ajudante de motorista". E uma nova oportunidade para "O Gordo" fazer humor surgiu: "E cabiam lá os dois?". "E mais!", exclamou Fábio, que perante a preocupação de Mendes sobre se iria "ter cuidado" com a sua saúde, anuiu.

Queres mandar cumprimentos para alguém? 'Comprimento' e larguras também, não é? (Fernando Mendes)

Este excerto do programa foi partilhado na rede social Twitter e, na manhã desta sexta-feira, contabilizava já mais de 490 mil acessos. Reações à postura de Fernando Mendes não faltaram.

"Isto é humilhação", apontou uma internauta, em concordância com outra opinião: "Um verdadeiro espetáculo era se ele reparasse nas próprias palavras". "Isto que ele fez irrita-me. Não se faz", lamentou um terceiro utilizador do Twitter. "Goza como se fosse muito mais magro", lê-se ainda.

"Se quer ser exemplo, seja de forma humilde e não com discriminação" e "imaginem serem vocês a ser humilhados perante uma plateia e os espectadores" são outras das opiniões deixadas nesta rede social.

Houve, no entanto, quem não se tivesse sentido incomodado com o episódio. "Um gordo a dar 'roast' a outro gordo com piadas de gordos", comentou-se no Twitter.

E, claro, vários lembraram que esta é a postura de sempre de Fernando Mendes. "Tinha muita piada quando tratavam o Fernando Mendes por 'O Gordo da televisão' mas agora está tudo contra ele por isto?", disse, a título de exemplo, um cibernauta.