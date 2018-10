Fernando Mendes focado na luta contra o peso

Dúlio Silva Hoje às 13:52 Facebook

Oito meses depois de ter iniciado um processo de emagrecimento, Fernando Mendes continua compenetrado na missão de ganhar qualidade de vida. Nesta quinta-feira, deixou-se fotografar no ginásio para mostrar aos "mais distraídos" que continua focado nesta luta.

"Para os mais distraídos... As idas ao ginásio continuam", lembrou o apresentador do concurso da RTP1 "O Preço Certo" na legenda da fotografia partilhada, esta manhã, nas redes sociais. Na imagem, o humorista surge concentrado a fazer exercício físico, prática que se tornou regular na sua vida desde o início do ano.

Há um mês, Fernando Mendes contava aos jornalistas, na apresentação da nova grelha da estação pública, que tinha perdido 31,5 quilos em apenas sete meses. Com "mais energia e mais confiança, até salto para cima das mesas", brincou o apresentador de 55 anos.

O processo de emagrecimento começou com uma cirurgia de redução de estômago. A esta operação, juntou as idas regulares ao ginásio e os cuidados alimentares. "Era uma estupidez estar como estava, com 120 quilos e 1,60 metros. Era demais."