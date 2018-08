Fernando Mendes vira fã perto de Ricardinho

Nuno Azinheira Hoje às 14:22 Facebook

Fernando Mendes esteve presente, domingo, no torneio de futsal Record Masters Cup. No final, o apresentador teve a oportunidade de posar ao lado Ricardinho.

Entre os fãs que assistiram à vitória do Sporting sobre o Inter Movistar, de Espanha, destaque para a presença de Fernando Mendes. Quando terminou o encontro, no último dia de competição, o profissional da RTP aproveitou para conviver com o melhor jogador do mundo da modalidade.

Este foi um momento para mais tarde recordar para o apresentador, de 55 anos, que não hesitou em partilhar com os seus seguidores no Instagram. "Com o Melhor do Mundo, Ricardinho! Obrigado pela tua simpatia", pode ler-se na legenda da publicação.

A prova que se realizou em Portimão, durante o fim de semana, contou com a presença de Benfica, Sporting, Magnus e Inter Movistar. A vitória na edição deste ano foi para a equipa leonina.