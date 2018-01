Festa do filho de Shakira e Piqué teve plantel do Barcelona em peso

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:11 Facebook

O primeiro filho de Shakira e Gerard Piqué, Milan, comemorou cinco anos esta segunda-feira. O casal organizou uma festa que contou com vários nomes do plantel do FC Barcelona entre os convidados.

Andrés Iniesta, Sergio Busquet, Milan Ivan Rakitic, Luis Suárez e Leonel Messi foram alguns dos convidados de honra que estiveram presentes na festa de aniversário de Milan, esta segunda-feira, num hotel em Barcelona, perto do Estádio Camp Nou, adianta a revista "Hola!".

Os jogadores, colegas de equipa de Gerard Piqué, chegaram à festa acompanhados pelas mulheres e os filhos. Uma das presenças foi a de Antonella Roccuzzo, mulher de Messi, que está grávida do terceiro filho do casal. A celebração comprovou assim a boa relação que os jogadores do Barcelona mantêm entre si, dentro e fora dos campos, e que constitui um dos segredos para o sucesso do clube.

Mas nem só de estrelas do mundo do futebol se compôs a lista de convidados de Milan. Para além dos jogadores do "Barça", vários familiares do casal marcaram presença, entre eles os bisavós dos filhos do futebolista, Amador Bernabéu e Montserrat Guitart, que, segundo a mesma publicação, chegaram de carro ao hotel.

Recorde-se que Piqué, que se encontra numa das suas melhores fases profissionais, renovou recentemente com o FC Barcelona até 30 de junho de 2022, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros, informou o clube.

Já a cantora colombiana atravessa um momento delicado. Para além dos problemas de saúde que a fizeram cancelar uma digressão - que entretanto já tem nova data -, Shakira enfrenta a justiça espanhola face às acusações de fuga ao fisco.