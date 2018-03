Festival de Cannes proíbe selfies na passadeira vermelha

Dúlio Silva Hoje às 13:02 Facebook

É uma prática cada vez mais comum, mas este ano vai deixar de acontecer. Na próxima edição do Festival de Cannes, que se realiza entre 8 e 19 de maio, ninguém vai poder tirar selfies na passadeira vermelha.

A decisão é do diretor do festival de cinema, Thierry Fremaux, que, em entrevista à revista francesa "Film Français", apelidou a prática desta atividade de "rídicula" e garantiu que a medida, tomada em conjunto com Pierre Lescure, presidente do certame, vai dar uma nova fluidez ao desfile das estrelas e evitar as confusões que se geram quando grandes grupos de pessoas se amontoam para tentarem aparecer numa selfie.

Para além desta tomada de posição, Fremaux anunciou ainda uma mudança nos horários do festival. Até aqui, as galas decorriam ao final da tarde e à noite, já depois de a imprensa ter assistido aos filmes durante a manhã.

Agora, o horário da gala para atores e jornalistas vai coincidir, ao final da tarde. No caso da sessão da noite, a prioridade será dada aos protagonistas, ou seja, a imprensa terá de esperar pela manhã seguinte para assistir ao filme.

A primeira edição do Festival de Cannes deveria ter acontecido em 1939, sob a presidência de Louis Lumière, um dos míticos irmãos frequentemente referidos como os pais do cinema. No entanto, devido ao início da 2.ª Guerra Mundial, o concurso só se estreou em 1946.