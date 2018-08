Figurinos e itens pessoas de Marilyn Monroe vão a leilão

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:41 Facebook

Uma réplica do vestido usado por Marilyn Monroe em "O pecado mora ao lado" é uma das peças que estará no leilão em outubro. O lote de itens referentes à atriz inclui fotografias pessoais.

Uma cópia do vestido criado pelo norte-americano William Travilla usada por Marilyn, em 1955, na realização de Billy Wilder, vai a leilão inserida num lote de itens que inclui ainda peças usadas em clássicos como "Os homens preferem as loiras" e "Como se conquista um milionário", ambos de 1953.

A venda foi anunciada pela casa Profiles in History e acontecerá em outubro, depois de uma exposição das mesmas, patente a partir de dia 18 deste mês no The Paley Center for Media, em Beverly Hills, Los Angeles.

A réplica do vestido é da autoria do seu designer e foi feita para ser usada pela intérprete nas suas apresentações públicas.

Outro dos objetos em destaque é uma fotografia que Monroe ofereceu a Ben Lyon com uma dedicatória. "Querido Ben, tu descobriste-me e acreditaste em mim quando mais ninguém o fez. O meu agradecimento e amor serão eternos", escreveu a estrela de Hollywood. Lyon era executivo da "20th Century Fox" e ficou conhecido por ter dado o primeiro contrato a Marilyn Monroe.