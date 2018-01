Filha de Cristiano e Georgina começa a semana mais risonha do que nunca

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:05 Facebook

Rendida às gargalhadas da filha, Georgina Rodriguez partilha o momento nas redes sociais. A imagem já está a fazer as delícias dos internautas.

Está mais do que provado que a pequena Alana Martina é uma criança bastante alegre. A filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez volta a surgir com ar risonho numa fotografia partilhada esta segunda-feira pela mãe. "Risonha do meu coração. Boa semana", escreveu a espanhola no seu perfil do Instagram.

Encantados com a bebé de dois meses, vários fãs não deixam de a comparar com o pai. "Ela ri-se como o Cristiano, é linda", escreveu um. "É igualzinha ao Ronaldo, essa menina é muito bonita", elogia outro.

Georgina Rodríguez não esconde o orgulho que tem enquanto mãe, fazendo questão de partilhar os seus momentos com a filha.