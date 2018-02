Filha de David Hasselhoff em protesto ousado nas ruas de Londres

Ana Filipe Silveira Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Modelo "plus-size" há mais de dez anos, Hayley Hasselhoff saiu à rua esta sexta-feira, primeiro dia da Semana da Moda de Londres, para protestar contra a falta de manequins de tamanhos grandes nas passerelles desse evento.

As Semanas da Moda percorrem todos os anos, por esta altura, cidades como Nova Iorque, Paris, Londres e Milão. É aí que, nas passerelles, são apresentadas as mais recentes tendências dos mais conceituados estilistas.

Depois de o evento em Nova Iorque, que terminou no dia 15, ter ficado marcado pela última apresentação, enquanto estilista, de Carolina Herrera, o de Londres, iniciado esta sexta-feira, deu que falar devido a um protesto nas ruas da capital britânica.

Várias modelos "plus-size" manifestaram-se contra a ausência de manequins para tamanhos grandes naquele que é um dos eventos mais conceituados da alta-costura. Entre eles esteve Hayley Hasselhoff, filha do ator David Hasselhoff.

Na Oxford Street, várias mulheres desfilaram de "lingerie" e envergaram cartazes. "London Fashion Week, onde estão as curvas?", lê-se num deles.

Já no Instagram, a filha do intérprete de séries televisivas como "Marés Vivas" e "O Justiceiro" explicou ter feito "uma parceria com a Simply Be" com o objetivo de fazer "uma declaração positiva" no primeiro dia da Semana da Moda de Londres".

"Queríamos comemorar a diversidade, mostrando as nossas curvas e fazendo saber que chegou o momento de elas terem lugar na moda. Foi um movimento para capacitar as mulheres a sentir-se confiantes, independentemente da forma ou tamanho que tenham", explicou.

A London Fashion Week decorre até dia 20, seguindo-se Milão (de dia 20 a 26) e Paris (de dia 27 de fevereiro a 7 de março).