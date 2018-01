Filha de Iva Domingues é "o orgulho" de Ângelo Rodrigues

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:17 Facebook

Iva Domingues e Ângelo Rodrigues terminaram em 2016 uma relação amorosa que durou seis anos. Mantiveram, no entanto, a amizade.

"Ela é o meu orgulho", começa por escrever Ângelo Rodrigues como legenda de uma fotografia sua e da filha da ex-namorada, Iva Domingues, publicada nas redes sociais. O ator e Carolina, de 15 anos, mostram-se sorridentes, evidenciando que o final do namoro de Ângelo com a apresentadora, em 2016, não beliscou a relação que criaram.

"Acabou de chegar a Los Angeles e vai conquistar o mundo", refere ainda na mesma nota. Recorde-se que Iva Domingues mudou-se com Carolina para os EUA no verão do ano passado, para que a jovem pudesse estudar realização.

Já Ângelo Rodrigues tem estado na América do Sul a trabalhar como guia turístico, uma experiência que resultou de uma proposta de uma agência.

A apresentadora da TVI não ficou indiferente à fotografia, respondendo com um símbolo de um coração.

Carolina é fruto da relação que Iva manteve com o jornalista da SIC Pedro Mourinho.