A filha mais nova do ator Jackie Chan está há um mês a viver na rua com a namorada devido ao comportamento homofóbico dos pais de ambas. A denúncia foi feita num vídeo publicado no YouTube na passada semana.

Etta Ng Chok Lam, de 19 anos, fez um apelo desesperado no YouTube, por já não saber a quem pedir ajuda. A jovem, que nunca teve relação com Jackie Chan, diz estar a viver "debaixo da ponte" e aponta o dedo aos pais

"Olá, sou filha do Jackie Chan e esta é a minha namorada, Andi. Somos sem abrigo há um mês devido à homofobia dos nossos pais. Temos dormido debaixo da ponte", revelou.

A namorada, Andi Autumn, diz ter contactado amigos e familiares, que lhe deram uma solução que se recusa a aceitar: "Pedi ajuda a todos os meus amigos e familiares e todos nos indicam o caminho de abrigos e instituições, onde sabem que vamos ser separadas. É o que vai acontecer se formos a qualquer entidade estatal."

O casal acrescenta que já procurou ajuda junto da "polícia, do hospital, de bancos alimentares e de abrigos LGBTQ" e que todos ignoraram a situação. Mais do que encontrar um teto, Etta e Autumn não querem separar-se e apelaram para que o vídeo fosse partilhado ao máximo.

"Não sabemos o que fazer neste momento (...) mostrem às pessoas que duas pessoas apaixonadas, que partilham um amor verdadeiro, estão a tentar não ser separadas. Eu amo-a", declarou a filha de Jackie Chan.

Etta Ng é fruto de uma relação extra conjugal de Jackie Chan com uma antiga vencedora do concurso Miss Ásia, Ellaine Ng, e nunca teve relação com o pai. O intérprete é casado com a atriz Joan Lin, ao lado de quem se manteve mesmo depois de ter tido um caso fora do casamento.