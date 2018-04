Filha de Jorge Mendes sedutora em fato de banho transparente

Dúlio Silva Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Marisa Mendes voltou a provar que tem um corpo de modelo. A filha do mais importante empresário do mundo do futebol, Jorge Mendes, dividiu com os seus seguidores do Instagram uma fotografia em que revela a sua sensualidade.

De férias em Bali, Marisa Mendes iniciou este domingo com a partilha de uma fotografia sua numa piscina da Indonésia com um cenário paradisíaco. Mas o que de facto deu nas vistas foi a boa forma física do braço direito de Cristiano Ronaldo.

A mulher que gere as redes sociais do internacional português mostrou-se num fato de banho transparente que evidencia as curvas dos seu corpo. Os seguidores da filha do empresário Jorge Mendes encheram a secção de comentários da publicação com elogios a Marisa.

Só na rede social Instagram, a jovem de 26 anos soma mais de 175 mil seguidores.