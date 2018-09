Filha de Kim Kardashian estreia-se na passarela

Carolina Morais Hoje às 15:32 Facebook

Kim Kardashian apoiou, na primeira fila, a sua filha North West, de cinco anos, que se estreou a percorrer uma passarela num desfile de moda para crianças.

Kim Kardashian não poderia ter-se mostrado mais orgulhosa da pequena North. Este sábado, aplaudiu fervorosamente da primeira fila a sua filha de cinco anos, que se estreou numa passarela ao desfilar pela marca de brinquedos L.O.L. Surprise. A "socialite" de 37 anos partilhou um vídeo do momento no Instastories.

O evento contou com a participação de várias outras crianças, entre elas as filhas das atrizes Busy Philipps e Sara Foster. Cada uma delas desfilou com um visual da sua personagem preferida da linha L.O.L. Surprise..

Mas este não foi o primeiro contacto de North West com o mundo da moda. No início do ano, deixou-se fotografar com a mãe e a avó, Kris Jenner, para uma campanha da marca italiana Fendi.

Além de North, Kim Kardashian e Kanye West são pais de Saint, de dois anos, e de Chicago, de apenas oito meses.