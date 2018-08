Filha de Kurt Cobain entrega guitarra do pai ao marido para conseguir divórcio

João Manuel Farinha 16 Maio 2018 às 15:58 Facebook

Frances Bean Cobain tinha apenas um ano de idade quando o pai, Kurt Cobain, morreu em 1994. Atualmente, para se conseguir divorciar do marido Isaiah Silva, a artista desfez-se de um objeto mítico para os fãs de Nirvana.

A filha de Kurt Cobain e de Courtney Love estava casada com Isaiah Silva desde 2014 e em novembro do ano passado resolveu pôr fim à relação amorosa. O processo de divórcio tem estado a ser resolvido, durante estes seis meses, e finalmente foi encerrado.

Para que o processo de divórcio fosse concluído da melhor forma, Frances Cobain teve que prescindir de um instrumento mítico da carreira do pai e dos Nirvana: a guitarra acústica Martin D-18E, de 1959, de Kurt Cobain.

A guitarra, que vale vários milhões de dólares, tornou-se num ícone da música depois de ter sido utilizada por Kurt Cobain no álbum ao vivo dos Nirvana "MTV Unplugged in New York" de 1993.

Desta forma, de acordo com o site TMZ, a artista de 25 anos "livrou-se" de pagar uma pensão mensal de 25 mil dólares (mais de 21 mil euros) mas conseguiu ficar com a casa adquirida pelo casal.