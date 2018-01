Filha de Luís Figo alega ser vítima de roubo de identidade

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:08, atualizado às 12:14 Facebook

Indignada, Daniela Figo deixou um alerta nas redes sociais para que as pessoas não sejam enganadas por qualquer perfil falso.

Daniela Figo, a filha mais velha do antigo futebolista português e da modelo sueca Helen Svedin, fez questão de partilhar, no início desta semana, a sua revolta perante uma situação menos boa por que está a passar. Na sua mais recente atualização do Instagram, a jovem de 18 anos fala de um roubo de identidade, afirmando que há quem esteja a fazer-se passar por ela.

"Ultimamente, andam a circular imagens e vídeos inapropriados no Instagram e no WhatsApp de uma rapariga que se faz passar por mim, e não sou eu! Entristece-me o que algumas pessoas são capazes de fazer só para chamar a atenção... Estas imagens e vídeos são inapropriados, e a minha única intenção é fazer ver que tudo isto é falso", escreveu.

Daniela, a mais velha das três filhas de Luís Figo, Martina e Stella, encontra-se neste momento a estudar em Inglaterra.