Filha de Luís Figo estreia-se no mundo da moda

Dúlio Silva Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

A filha mais velha do antigo jogador da seleção nacional Luís Figo decidiu seguir as pisadas da mãe, a modelo sueca Helene Svedin, e estreou-se no mundo da moda ao deixar-se fotografar pela revista espanhola "¡Hola!".

Tem apenas 19 anos e estuda Biomedicina na cidade de Londres, no Reino Unido. No entanto, Daniela Figo quer abrir ainda mais os seus horizontes e, por isso, aceitou o convite da "¡Hola!" para ser a estrela de novembro da "Fashion", suplemento daquela revista.

O anúncio de que tinha feito uma produção fotográfica para aquela edição espanhola já tinha sido feito pela própria filha de Luís Figo na sua conta de Instagram mas, entretanto, a "¡Hola!" revelou através dos seus canais oficiais que a publicação já se encontra à venda.

Esta não é a primeira vez que uma familiar do antigo jogador português está em destaque na "¡Hola!". Helene Svedin, mulher de Luís Figo e mãe de Daniela, foi capa da edição principal da revista em março do ano passado, na qual surgiu ao lado de Veronica Blume, Judit Mascó e Ariadne Artiles, tendo sido considerada como "uma das magníficas da moda".

Daniela é a filha mais velha de Luís Figo e de Helene Svedin. Além dela, o casal tem ainda mais duas filhas fruto do casamento que os une desde 2001: Martina, de 16 anos, e Stella, de 13.