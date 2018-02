Filha de Pink angaria dinheiro para apoiar vítimas de furacões

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:01 Facebook

Twitter

A filha de Pink, de apenas seis anos, decidiu aproveitar os espetáculos da mãe para juntar dinheiro destinado à caridade. Willow pretende apoiar as vítimas de furacões no Haiti.

Apesar da tenra idade, a filha de Pink já pensa em apoiar causas sociais, mostrando-se preparada para ajudar quem mais precisa. Foi durante um dos ensaios da mãe, que se realizou esta quinta-feira, dia 22, que a menina decidiu pôr mãos à obra.

Carey Hart, o marido da cantora, partilhou uma fotografia de Willow nos bastidores através da rede social Instagram. Na imagem, a filha, de apenas seis anos, surge acompanhada por uma amiga a vender doces.

Na legenda da publicação, o pai da menina revelou que o dinheiro angariado se destina ao Haiti, de forma a apoiar as vítimas de furacões no país. "Willz e a sua amiga Gracie queriam fazer um trabalho de caridade. Por isso compraram doces e prepararam uma mesa nos bastidores", começou Carey por escrever.

"Elas vão doar o dinheiro ao Haiti. Bom trabalho meninas, estão a cumprir a vossa parte", acrescentou, mostrando-se orgulhoso. "Não digam ao Trump", brincou.

Além de Willow, Pink, de 38 anos, tem outro filho em comum com o marido, com quem está junta desde 2006. O casal deu as boas-vindas ao novo membro da família, o pequeno Jasen Moon, em dezembro do ano passado.