Filha de Steve Jobs diz que o pai era "frio, cruel e desumano"

Lisa Brennan-Jobs, filha do fundador da Apple, prepara-se para lançar uma autobiografia na qual descreve o seu pai como um homem frio, cruel e insensível - embora garanta que não é essa a sua intenção. A viúva do empresário já veio desmentir as alegações.

Steve Jobs já era um homem doente quando se dirigiu à própria filha para dizer: "Cheiras a casa de banho". A mesma filha que rejeitou durante anos e que apenas começou a apoiar financeiramente por ordem do tribunal.

Estas são apenas algumas das histórias que Lisa Brennan-Jobs, de 40 anos, partilha na obra autobiográfica "Small Fry", que será lançada a 4 de setembro nos EUA - embora meios como o "The New York Times" e "Vanity Fair" já tenham publicado alguns excertos da mesma.

Vejamos mais um exemplo. Na altura em que a sua filha adolescente vivia consigo e com a sua mulher, Laurene Powell Jobs, o magnata terá fingido, certo dia, ter sexo com a mesma, obrigando Lisa a ficar no quarto. Chamou-lhe um "momento em família".

Numa outra noite, durante o jantar, Jobs ter-se-á dirigido à prima da sua filha, Sarah, dizendo: "Já pensaste no quão horrível a tua voz é? Por favor, para de falar nessa voz horrível. Devias pensar seriamente no que está errado em ti e tentar resolvê-lo."

Mas Brennan-Jobs também aproveita o livro para se alongar sobre a relação do seu pai com o dinheiro. "Por vezes, ele decidia não pagar as coisas no último minuto. Saía dos restaurantes sem pagar a conta." Além de alegadamente a tratar a si - e à sua mãe - com indiferença.

Mas, ao contrário do que possa parecer, a intenção de Lisa Brennan-Jobs com a publicação desta obra não é denegrir o seu pai. "O que ela quer que os leitores saibam é isto: Steve Jobs rejeitou a sua filha durante anos, mas essa filha perdoou-o. Ela ama-o e quer que as histórias dos seus passeios de patins e das gargalhadas que deram juntos se tornem tão virais como as cenas em que ele lhe diz que ela não herdará um tostão", explica o "The New York Times".

Ainda assim, a viúva e a irmã de Steve Jobs - Laurene Powell Jobs e Mona Simpson, respetivamente - não deixaram passar em branco as declarações contidas neste livro, tendo emitido um comunicado conjunto a refutá-las.

"A Lisa é parte da nossa família, por isso foi com tristeza que lemos o livro dela, que difere drasticamente das nossas memórias. O retrato do Steve não é o do marido e pai que conhecemos. O Steve amava a Lisa e arrependeu-se por não ter sido o pai que deveria durante a infância dela."

Por outro lado, Chrisann Brennan, mãe de Lisa Brennan-Jobs, corrobora a versão da filha. "Foi horrível para mim ler o livro. Foi muito, muito difícil. Mas ela disse a verdade."