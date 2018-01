Ana Filipe Silveira Hoje às 20:16 Facebook

Dylan Farrow, que durante anos tem vindo a alegar ter sido abusada pelo pai, continua a lutar para que as pessoas acreditem na sua história. A filha adotiva de Woody Allen fala das acusações na sua primeira entrevista em televisão.

"Porque é que eu não haveria de querer acabar com ele?" É esta a questão colocada por Dylan Farrow na entrevista ao programa "CBS This Morning", que foi transmitida esta quinta-feira, dia 18, pelo canal que dá nome ao formato.

Em 1992, quando tinha apenas sete anos, Farrow denunciou o pai adotivo de abuso sexual. Mas, logo desde início, o realizador negou tudo, não tendo sido sujeito a qualquer investigação policial.

Vinte e seis anos depois, Dylan voltou a tocar no assunto, relatando o alegado episódio de abuso sexual ao jornal "The New York Times" e, mais tarde, ao diário "Los Angeles Times". Apesar das suas tentativas para se fazer ouvir, nunca conseguiu levar o mundo a acreditar nela.

Agora, com 32 anos, Dylan Farrow tem esperança que as coisas mudem, numa altura em que a questão do assédio sexual é um dos assuntos mais discutidos nos meios de comunicação. "Tudo o que eu posso fazer é dizer a verdade e ter esperança de que as pessoas vão acreditar em mim em vez de se limitarem a ouvir", desabafou.

A atriz mostrou-se ainda revoltada por tudo aquilo que, alegadamente, tem passado. "Porque é que eu não haveria de estar zangada? Porque é que eu não haveria de estar magoada? Porque é que eu não haveria de sentir algum tipo de indignação depois de todos estes anos a ser ignorada?", questionou.