Filha do rei de Marrocos estreia-se com 11 anos em capa de revista

Carolina Morais Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Dois meses depois se estrear em atos oficiais da realeza marroquina, a princesa Lalla Khadija, filha do rei Mohamed VI, protagoniza a sua primeira capa de revista. E tem apenas 11 anos.

É a única mulher da família real marroquina. Filha do rei Mohamed VI e irmã do herdeiro ao trono, Moulay Hassan, a princesa Lalla Khadija tem dado que falar - dentro e fora do seu país - por ter apenas 11 anos e uma maturidade fora do normal.

Ainda há dois meses participava no seu primeiro ato oficial e agora protagoniza a sua primeira capa de revista. A jovem princesa surge com um vestido verde e dourado, bem ao estilo marroquino, numa edição muito especial da "FDM" (ou "Femmes du Marroc", que em português significa "Mulheres de Marrocos"), que assinala o Dia da Mulher nesse país.

"Em virtude do seu estatuto, a jovem princesa é um elemento essencial para a continuidade de uma tradição secular", explica a diretora da revista, Zineb Taimouri, no editorial. Não é de admirar, por isso, que o título escolhido para acompanhar a sua fotografia tenha sido: "Um olhar para o futuro."

Esta cada vez mais forte inclusão da jovem princesa no dia a dia da realeza é, para muitos, uma forma de colmatar a ausência da sua mãe, a princesa Lalla Salma. Esta desapareceu da vida pública há cerca de 11 meses, quando se divorciou do rei.