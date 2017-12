Filhas de Luciana Abreu passam Natal com melhor amiga da artista

Ana Filipe Silveira Ontem às 17:36 Facebook

Com Luciana Abreu a acompanhar no hospital a evolução do estado clínico das gémeas, as filhas mais velhas da cantora e atriz passaram a consoada de Natal ao lado de Ana Micaela Medeiros.

Na sua conta pessoal de Facebook, numa publicação aberta ao público, a melhor amiga e assessora de comunicação da estrela da SIC partilhou uma fotografia captada na noite deste domingo na qual se pode ver Lyonce (seis anos) e Lyannii Viiktórya (cinco), fruto do casamento de Luciana Abreu com o futebolista Yannick Djaló.

Na legenda da imagem, Ana Micaela Medeiros salientou que o "Natal é união da família, antes, depois e sempre". Para além da sua melhor amiga, é possível ainda constatar que a consoada das filhas mais velhas da artista contou com a presença do casal Maria Odette Raposo e Manuel Correia, que a intérprete de "El Camarón" considera como segundos pais.

Já Luciana Abreu e Daniel Souza, casados desde outubro, passaram a noite de 24 de dezembro no hospital, perto dos primeiros frutos desta relação, que nasceram prematuramente no passado sábado, dia 23.

"As nossas filhas nasceram bem, dentro do possível para prematuras, com a graça de Deus. Vieram como que um presente de Natal antecipado", escreveu na altura a eterna Floribella nas redes sociais, acrescentando que as gémeas "ficarão por algum tempo nas incubadoras, a lutar pela vida, com o apoio dos médicos que a elas se vão dedicar".