Filho de David Silva nasceu "extremamente prematuro"

David Silva anunciou esta quarta-feira, dia 3, o nascimento do filho Mateo, que nasceu prematuro. O internacional espanhol aproveitou ainda para agradecer aos companheiros, treinador e clube pela compreensão.

"Quero agradecer todas as demonstrações de carinho recebidas nos últimos dias, em especial aos meus companheiros, treinador e clube por compreenderem a situação. Também queria partilhar convosco o nascimento de meu filho Mateo, que veio ao mundo de extremamente prematuro e está a lutar dia após dia com a ajuda da equipa médica", escreveu o futebolista espanhol, no seu perfil de Instagram, ao início da tarde desta quarta-feira.

David Silva regressou esta terça-feira aos relvados para contribuir com mais uma vitória do Manchester City, que venceu 3 a 1 o Watford, depois de ter estado ausente nos últimos dois jogos da equipa inglesa, que, ainda assim, conseguiu uma vitória e um empate: contra o Newcastle, fora de casa, venceu 1 a 0, e com o Crystal Palace um empate 0 a 0.

Na segunda-feira, o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, tinha revelado que o jogador estava ausente por motivos pessoas e que isso é "o mais importante" nestes momentos.