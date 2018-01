Filho de Kim Kardashian diagnosticado com pneumonia

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:21 Facebook

Kim Kardashian assumiu o pesadelo que a sua família está a viver desde o fim do ano velho. O filho, Saint West, foi diagnosticado com pneumonia e está agora a recuperar em casa depois de três dias de internamento. "O meu bebé é tão forte!", afirmou.

A imprensa norte-americana já tinha avançado com a notícia nos últimos dias, mas só esta terça-feira a "socialite" confirmou a doença contra a qual o seu rebento mais mais novo está a combater: uma pneumonia. "É tão assustador", classificou.

"Após três noites no hospital e a ver o meu bebé a receber tratamentos por via intravenosa e ligado a uma máquina de oxigénio, o nosso final do ano foi desafiante", explicou Kim Kardashian na publicação que fez agora e que vem acompanhada de uma fotografia em que a mãe, de 37 anos, surge com a criança, de dois.

Na mesma nota, a estrela do programa de televisão "Keeping Up With The Kardashians" adianta que Saint West já está bem, a descansar em casa. "Ele é tão resiliente. Tenho a certeza de que ele ainda vai dizer que o passeio de ambulância foi fixe!", relativizou.

Para além de Saint West, Kim Kardashian é ainda mãe de North West, de quatro anos, ambos fruto da relação que mantém com o "rapper" Kanye West. O casal prepara-se para ser pai pela terceira vez já este mês, desta vez recorrendo à gestação de substituição.