Filho de Lionel Messi encanta redes sociais

Lionel Messi tem sido figura de destaque no mundo do futebol por "derreter" as redes da baliza adversária, mas o filho de sete meses também já tem um papel de destaque numa área parecida... Está a "derreter" as redes sociais.

A mulher do astro argentino, Antonella Roccuzzo, decidiu manifestar no Instagram todo o orgulho que sente no mais recente membro da família e, por esse motivo, na tarde deste domingo partilhou naquela rede social uma fotografia do pequeno Ciro, de sete meses.

"O meu pequeno monstro", comentou Antonella na legenda da fotografia na qual o bebé surge com uma camisola alusiva à descrição que lhe foi dada pela mãe e com um sorriso apontado à objetiva da máquina fotográfica e que rapidamente atraiu os fãs.

"Tão lindo" ou "tão amoroso" são alguns dos comentários que mais saltam à vista, mas há também quem não tivesse deixado de destacar as fortes semelhanças com o progenitor, Lionel Messi. "É igual ao pai", escreveram vários internautas.

Aos 31 anos e com cinco bolas de ouro conquistadas na vertente futebolística (as mesmas do que Cristiano Ronaldo), Messi tem três filhos fruto da relação com Antonella Roccuzzo. Além de Ciro, é também pai de Mateo, de três anos, e de Thiago, de cinco.