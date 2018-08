Filho de Madonna inspira cantora a criar academia de futebol no Malawi

Dúlio Silva Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

A cantora norte-americana Madonna revelou a intenção de abrir uma academia de futebol no Malawi, onde nasceram quatro dos seus seis filhos. A ideia é, precisamente, de um deles, David Banda, cujo sonho de triunfar no desporto-rei levou a mãe a mudar-se para Portugal.

Numa recente visita que fez a este país africano, a "rainha da pop" adiantou que quer continuar a investir nesta nação. Agora, a ambição passa por profissionalizar o futebol no Malawi. "Na verdade, a ideia de que devemos construir uma academia é do David", contou à agência de notícias Associated Press (AP).

David, de 12 anos, é um dos filhos que Madonna adotou neste país, onde a artista tem, desde 2006, a fundação Raising Malawi, que luta contra a pobreza e as dificuldades com que se debatem as crianças órfãs e as mais vulneráveis do país. Em 2017, Madonna criou uma ala infantil num hospital no mesmo local.

Também há um ano, o sonho de o jovem se tornar jogador de futebol profissional levou a mãe a mudar de vida. Madonna veio viver para Portugal com quatro dos seis filhos para David ser formado no Benfica.

Além de querer ser uma estrela dentro das quatro linhas, o jovem mostra agora que quer potencializar este desporto no seu país de origem. E já com objetivos bem definidos, conta ele à AP: "Começaremos devagar e cresceremos, entraremos nos campeonatos africanos e esperamos crescer o máximo que pudermos".