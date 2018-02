Filho de Marlon Brando nega envolvimento do pai com Richard Pryor

Ana Filipe Silveira Hoje às 08:59 Facebook

Miko Brando negou qualquer romance que tenha existido entre o pai, Marlon Brando, e o comediante Richard Pryor.

O filho mais velho do icónico ator de Hollywood negou o envolvimento do pai com Richard Pryor, que vestiu a pele de Gus Gorman em "Super-Homem II". Ao TMZ, Miko Brando assegurou que as declarações dadas por Quincy Jones sobre a homossexualidade de Marlon Brando ao site Vulture são falsas.

"A família Brando ouviu as declarações recentes de Quincy Jones, e estamos desapontados pela forma como criaram um comentário tão falso sobre Marlon Brandon e Richard Pryor", disse Miko.

Durante a polémica entrevista ao Vulture, o célebre produtor musical revelou que Brando "faria sexo com qualquer coisa". A possibilidade do romance entre Marlon e Pryor ter sido verdade ganhou outra dimensão quando a viúva do comediante, que morreu aos 65 anos vítima de ataque cardíaco em 2005, veio a público confirmar o envolvimento entre os dois artistas.

"Eram os anos 1970! As drogas ainda eram boas, especialmente os quaaludes. Se consumisse cocaína, faria sexo até com um radiador e enviar-lhe-ia flores na manhã seguinte"

O ator norte-americano Marlon Brando morreu em 2004, com 80 anos, e protagonizou filmes como "O Padrinho", "Um Elétrico Chamado Desejo" e "Apocalypse Now".