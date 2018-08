Filho de Rui Patrício festeja segundo aniversário longe do pai

Dúlio Silva Hoje às 15:42 Facebook

Rui Patrício está a viver a sua primeira aventura profissional no estrangeiro e, por isso, não conseguiu estar presente no aniversário do filho mais velho, Pedro. As imagens da festa foram partilhadas pela mulher, Vera Ribeiro, no Instagram.

Depois de, no sábado, o guarda-redes da seleção nacional se ter estreado em jogos oficiais ao serviço do Wolverhampton, clube inglês orientado pelo técnico português Nuno Espírito Santo, no domingo foi a vez de um dos seus dois filhos festejar o segundo ano de vida.

Devido ao facto de a família ainda se encontrar em Portugal, o guardião não conseguiu marcar presença na celebração, cujos registos fotográficos foram partilhados apenas na manhã desta terça-feira por Vera Ribeiro na sua conta daquela rede social.

"Já passaram dois anos desde que conhecemos este amor tão puro, tão cheio de vida que nos abençoa todos os dias! Feliz aniversário meu amor", escreveu a psicóloga clínica e sexóloga na legenda do conjunto de fotografias.

Além de Pedro, Rui Patrício e Vera Ribeiro são pais de Eva, que em outubro festejará o primeiro aniversário. A próxima festa já deverá ser em Inglaterra, uma vez que no final de julho, quando a família se reuniu em terras de Sua Majestade, a psicóloga clínica anunciou que o casal já tinha encontrado casa e escola para os filhos.