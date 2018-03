Filho de Tommy Lee justifica agressões com alcoolismo do pai

Nuno Azinheira Hoje às 19:54 Facebook

Brandon Lee Thomas reagiu publicamente às alegadas acusações de agressão física sobre Tommy Lee. O filho do baterista revelou que o incidente aconteceu devido à dependência do álcool do seu pai.

O jovem, de 21 anos, contou pela primeira vez o seu lado da história, depois dos confrontos físicos entre pai e filho, que ocorreram na segunda-feira. Num comunicado enviado à revista "People", Brandon assegurou que o confronto físico "resultou do alcoolismo" do pai.

Segundo a história que o baterista dos Mötley Crüe contou nas redes sociais, o seu filho entrou no seu quarto e deixou-o inconsciente com um murro. No comunicado, Brandon assumiu estar "devastado" e que tentou organizar uma reunião familiar para discutir o assunto, mas que nunca chegou a acontecer.

"Quero que a sobriedade do meu pai seja um assunto privado, de família, mas depois das acusações dele nas redes sociais tenho de me impor. Tenho colaborado com as autoridades e vou continuar", disse o jovem, na declarações fornecidas pela seu representante legal Tear Cannaday.

Brandon esclareceu ainda que apesar deste problema na relação com o seu pai, continua do seu lado: "Amo o meu pai e só o quero ver sóbrio, feliz e saudável", concluiu.

Tommy Lee, de 55 anos, que é também pai de Dylan Jagger, de 20 anos, não ficou de pé atrás e utilizou as redes sociais para uma resposta imediata. O baterista, já "reformado", negou estar agarrado ao álcool e afirmou estar "mais feliz do que nunca".

"Nunca estive tão feliz na minha vida. Tenho tomado algumas bebidas aqui e ali mas porque estou reformado e a aproveitar a minha vida", escreveu no Twitter, na quarta-feira. "Não organizaste nenhuma reunião. Nem falavas comigo enquanto aqui estavas", referiu ainda na mesma publicação.

Brandon Thomas Lee, que nasceu fruto de uma anterior relação de Tommy com Pamela Anderson, tem colaborado com a polícia de Los Angeles, tendo já sido ouvido no processo, como alegado agressor do próprio pai.