Filho mais novo de Ronaldo foi ao estádio ver o pai pela primeira vez

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:27 Facebook

Twitter

O jogo entre a Juventus e a Lazio, este sábado, contou com uma presença especial. Mateo, o filho mais novo de Cristiano Ronaldo, esteve pela primeira vez num estádio a ver o pai jogar.

Ao colo de Georgina Rodríguez e ao lado do irmão Cristiano Ronaldo Júnior, Mateo não passou despercebido este sábado. O filho do craque madeirense assistiu, vestido a rigor com o equipamento "bianconero", ao jogo entre a Juventus e a Lazio em Turim.

Esta foi a primeira vez que Mateo, de um ano, viu o pai jogar num estádio. Já Cristianinho, de oito, está habituado a vibrar "in loco", com os dotes futebolísticos do madeirense.

Eva, irmã gémea de Mateo, e Alana Martina, de dez meses, não foram vistas no recinto.

Georgina Rodríguez com "look" sensual

A namorada do melhor do mundo também deu nas vistas. A argentina escolheu um top sem alças com padrão escocês, que conjugou com calças escuras e sapatos de salto alto, para marcar presença no estádio Allianz e assinalar assim a sua estreia nas bancadas desde que Ronaldo deixou o Real Madrid.

Georgina Rodríguez mostrou, mais uma vez, que está ao lado do jogador luso em todas as ocasiões.

A namorada e os filhos do craque viram a Juventus vencer o encontro por 2-0, mas sem golos do português.