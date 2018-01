Filhos de Julia Louis-Dreyfus surpreendem-na no último dia de quimioterapia

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:13 Facebook

A atriz Julia Louis-Dreyfus concluiu os tratamentos de quimioterapia para combater o cancro da mama e os filhos não esconderam a alegria. Henry e Charlie surpreenderam a mãe ao som de "Beat It", de Michael Jackson.

Para celebrar o último dia de quimioterapia da mãe, os dois jovens fizeram um vídeo a dançar e a simular que cantavam o tema "Beat It", de Michael Jackson. No inicio das imagens, uma mensagem especial: "O último dia de quimioterapia da mãe! Beat It! Amor, Henry e Charlie".

Comovida com o gesto dos filhos, a intérprete, de 56 anos, partilhou, esta quinta-feira, o vídeo nas redes sociais. "Os meus lindos rapazes fizeram-me isto hoje, o meu último dia de quimioterapia. Não são uns queridos?", escreveu Julia Louis-Dreyfus.

A atriz, que brilhou em séries como "Seinfeld" e "Veep", anunciou que tinha sido diagnosticada com cancro da mama no passado mês de setembro.