Filhos de Lennon e McCartney reúnem-se e semelhanças com os pais são impressionantes

Os filhos de John Lennon e Paul McCartney, estrelas da mítica banda britânica dos Beatles, reuniram-se esta semana e, de forma a assinalar o momento, decidiram tirar uma fotografia juntos e partilhá-la nas redes sociais.

O registo fotográfico foi publicado esta segunda-feira pelo único filho em comum entre John Lennon e Yoko Ono na sua conta no Instagram. Como não poderia deixar de ser, os fãs não ficaram indiferentes à simbologia do momento, e a imagem soma já mais de 35 mil "gostos" e muitas comparações entre as parecenças que ambos têm com os respetivos progenitores.

Sean Lennon é o filho mais novo do guitarrista dos Beatles. Tinha apenas cinco anos quando, em 1980, o pai morreu assassinado por um fã em Manhattan, NovaIorque, nos EUA. Talvez por isso, o orgulho levou-o a assumir não só o seu gosto musical, mas também o estilo utilizado pelo pai durante parte da sua carreira. De óculos, cabelo comprido e barba cerrada, três características comuns à imagem de Lennon, Sean seguiu as pisadas de John e desde 1991 que se dedica à música e à produção musical.

Por outro lado, James McCartney é mais discreto no que toca à sua imagem, embora o filho do vocalista da banda de Liverpool também não tenha ficado indiferente aos gostos que Paul assumiu durante toda a sua vida.

Aos 40 anos, o único filho homem do antigo membro dos Beatles não só contribuiu em algumas ocasiões para o trabalho dos pais como também já lançou, ele próprio, três álbuns a solo. Em homenagem à mãe, Linda McCartney, falecida em 1998 devido a um cancro da mama, tornou-se, tal como ela, vegetariano.

Antes de morrer, John Lennon esteve casado por duas ocasiões. Cynthia Powell foi sua mulher entre 1962 e 1968 e com ela foi pai de Julian Lennon. Sean é fruto da relação seguinte, entre 1969 e 1980, com Yoko Ono.

Paul McCartney, que completou em junho 76 anos, teve quatro filhos no seu primeiro casamento, entre 1969 e 1998, com Linda McCartney. Em 2003, graças a nova união com a empresária Heather Mills, teve mais uma filha, Beatrice. É casado com Nancy Shevell desde 2011.

Os Beatles foram uma banda britânica formada em 1957 e que mantiveram a sua atividade até 1970. Além de Paul McCartney e de John Lennon, contaram ainda com o guitarrista George Harrison, falecido em 2001, e o baterista Ringo Starr.