Gémeos de Ronaldo comemoram o primeiro aniversário

Eva e Mateo, os filhos gémeos de Cristiano Ronaldo, comemoram esta terça-feira o primeiro aniversário. O nascimento das crianças, através de uma barriga de aluguer, apanhou o mundo de surpresa no ano passado.

Os documentos de consulta pública da Corte Suprema da Califórnia, nos Estados Unidos, aos quais o jornal "Daily Mail" teve acesso, revelam que o nascimento dos gémeos se deu no hospital Sharp Grossmont, na cidade de La Mesa, Califórnia, o mesmo onde terá nascido o primeiro filho do madeirense, Cristiano Ronaldo Júnior.

À semelhança do que aconteceu com o primogénito do futebolista, a identidade da mulher à qual este recorreu nunca foi revelada e quem tem assumido o papel de mãe é Georgina Rodríguez, de 24 anos, a namorada espanhola do jogador da seleção nacional.

Inicialmente, não ficou claro qual teria sido a data de nascimento dos dois bebés (17 de maio e 8 de junho foram dias apontados como hipótese). No entanto, foi o próprio Ronaldo a anunciar a efeméride na sua conta de Instagram na manhã desta terça-feira.

"Os meus bebés Eva e Mateo cumprem hoje o seu primeiro aniversário! Parabéns, meus queridos filhos!", escreveu o craque do Real de Madrid na legenda de uma fotografia na qual surge na companhia da namorada e dos quatro filhos.

Quem também não ficou indiferente ao dia especial para a família Aveiro foram a avó Dolores e a tia Elma, que também recorreram às redes sociais para felicitar os gémeos.

O melhor jogador do mundo é pai de quatro filhos: Cristiano Ronaldo Jr., de sete anos (completa oito no dia 17 de junho), Eva e Mateo, de um, e Alana Martina, de seis meses. A última é fruto da união do internacional português com Georgina.