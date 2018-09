Filipa Gomes está grávida pela segunda vez

João Manuel Farinha Hoje às 12:55 Facebook

Twitter

Filipa Gomes, apresentadora do canal de televisão 24 Kitchen, está à espera do segundo filho. O anúncio foi feito nas redes sociais, de uma forma bem original.

Filipa Gomes tem "mais um bolinho no forno". Foi assim que a apresentadora da estação de televisão de culinária 24 Kitchen anunciou ao mundo a segunda gravidez.

A anfitriã do programa "Filipa Gomes Cozinha com Twist" deu a boa-nova na rede social Instagram com uma fotografia em que surge com o marido e a filha. "Fomos para a cozinha outra vez", pode ler-se na legenda da imagem.

A publicação foi rapidamente inundada de mensagens de parabéns à apresentadora, ao marido, Jorge Trindade, e à filha de ambos, Julieta, de três anos.

Uma das caras mais conhecidas do canal de culinária, Filipa Gomes chegou ao 24 Kitchen depois de vencer um casting do canal para apresentar o programa "Prato do Dia", que conduziu durante vários anos.