Filomena Cautela recorda a mãe em mensagem emocionante

Filomena Cautela homenageou a progenitora, ao revelar que esta adorava as colegas com quem a apresentadora irá dividir a condução do Festival Eurovisão da Canção.

"Onde quer que esteja", diz a filha, a mãe sorri quando a vê ao lado de Catarina Furtado e Sílvia Alberto.

Filomena Cautela partilhou nas suas redes sociais, na manhã desta terça-feira um desabafo emocionado sobre a mãe. A fotografia, em que Filomena surge ao lado de Catarina Furtado e Sílvia Alberto, foi captada esta segunda-feira, dia em que se realizou o sorteio que ditou em que semifinal atua cada país no Eurofestival.

"Ainda sobre o dia de ontem... A minha mãe adorava a Catarina Furtado e a Sílvia Alberto e sempre que estou ao lado delas eu sei que "somewhere" ("em qualquer lado", em tradução literal), ela sorri. Não sou destas coisas nestes fóruns mas acho que hoje isto deve ser público. Obrigada, maravilhosas, por me fazerem sentir sempre tão feliz", escreveu a anfitriã do "late night show" "5 para a meia-noite", exibido às quintas-feiras na RTP1.

Recorde-se que Filomena Cautela foi uma das escolhidas pela RTP1 para apresentar a edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, ao lado de Catarina Furtado, Daniela Ruah e Sílvia Alberto.