Carolina Morais Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Dianna De La Garza, mãe da cantora Demi Lovato, quebrou o silêncio sobre a overdose que a sua filha sofreu este verão. "Fiquei em choque. Não sabia se ela iria sobreviver."

Passaram-se dois meses desde que Demi Lovato entrou de urgência num hospital em Los Angeles, Estados Unidos, na sequência de uma overdose. Já vários amigos e colegas da cantora falaram publicamente sobre o seu estado de saúde, mas só agora é que a sua mãe quebrou o silêncio.

Numa entrevista ao programa de televisão "Newsmax", Dianna De La Garza recordou que a notícia lhe foi dada pela assistente da filha, Kelsey Kershner. "Ela disse-me: 'A Demi sofreu uma overdose'. Fiquei em choque. Não sabia o que dizer. Foi algo que nunca, nunca esperei ouvir enquanto mãe, sobre nenhum dos meus filhos. E hesitei em perguntar, mas tive de o fazer: 'Ela está bem?'. A Kelsey calou-se um segundo e depois disse: 'Ela está consciente, mas não está a falar'. Então soube que estávamos em perigo."

Dianna e as suas filhas Dallas e Madison, irmãs de Lovato, apressaram-se a ir para o hospital. "Fomos o mais depressa que conseguimos. Saltámos do carro e entrámos nas urgências para ficarmos ao lado dela. Ela estava mal, mas disse-lhe: 'Demi, estou aqui. Amo-te'. E ela respondeu: 'Também te amo'. Desse ponto em diante, não me permiti pensar que as coisas não ficariam bem." Ainda assim, os dias seguintes foram de um enorme aperto para a família. "Não sabíamos se ela iria sobreviver ou não", desabafou a matriarca.

Agora, quase dois meses depois de a artista de 26 ter recebido alta hospitalar, De La Garza mostra uma confiança completamente diferente. "Posso dizer honestamente que ela está muito bem. Está feliz. Está saudável. Está a trabalhar na sua sobriedade e a receber a ajuda de que necessita."

Recorde-se que Demi Lovato luta há vários anos contra a dependência de drogas. Antes desta última recaída, estava sóbria há seis anos.