Foto de Carolina Patrocínio a amamentar filha gera discussão

Ana Filipe Silveira 07 Maio 2018 às 08:57 Facebook

Twitter

Uma fotografia partilhada por Carolina Patrocínio em que a apresentadora surge a amamentar a filha Carolina, nascida no final de março, gerou discórdia nas redes sociais.

Uns contra, outros a favor. Sempre que uma figura pública partilha nas redes sociais momentos de amamentação dos filhos, os fãs dividem-se entre os que são a favor de mostrar um ato que consideram natural e aqueles que o designam como "privado" e que deve permanecer na esfera familiar.

A imagem partilhada por Carolina Patrocínio este domingo, Dia da Mãe, não fugiu à regra. Vestida apenas de biquíni, a apresentadora mostrou-se a dar de mamar à filha ao lado do marido, Gonçalo Uva. "Obrigada por seres uma figura pública e desmistificares a amamentação em público", comenta uma das mais de 500 mil seguidores da profissional da SIC. "Amamentar é um acto normal e natural, não deve de forma alguma causar qualquer tipo de constrangimento", acrescenta uma segunda, entre vários elogios à cumplicidade de Carolina e Gonçalo que transparece na fotografia.

Do outro da barricada, há quem não compreenda a necessidade de mostrar ao público um "acto íntimo". "Apesar de poder ser realizado num local público não deixa de ser um momento privado familiar. Não percebo qual o propósito de partilhar este tipo de conteúdos", lê-se entre as reações. "O problema não tem que ver com a nudez parcial mas sim com exposição pública de um momento que deve ser íntimo".

Os fãs da apresentadora do "Fama Show", que é ainda mãe de Diana e Frederica, saíram em sua defesa, enaltecendo "a amamentação materna" e "aquelas (mulheres) que partilham esses momentos com o mundo".