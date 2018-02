Foto tirada por filha de Kim Kardashian gera polémica

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:44 Facebook

Uma das mais recentes fotografias publicadas por Kim Kardashian nas redes sociais está a dar que falar, e não pelos melhores motivos. Envolvida numa nova polémica, a "socialite" não se mostra nada incomodada com uma situação que os fãs estão a considerar "inapropriada".

Os seguidores de Kim Kardashian já estão habituados às suas fotografias reveladoras, em que a norte-americana surge nua ou seminua. Sem preconceitos, não há nada que a impeça de fazer sucesso no Instagram, rede social na qual é acompanhada por mais de cem milhões de internautas.

Mas a maioria das pessoas não ficou nada contente com uma das últimas imagens publicadas pela também empresária, que está a ser considerada "inapropriada". Na fotografia em questão, Kim surge a tirar o soutien, o que à primeira vista parece ser só mais uma das suas publicações provocadoras.

No entanto, na legenda pode ler-se "Por North", o que indica que a imagem foi captada pela sua filha de quatro anos. Olhando com atenção, é possível ver o reflexo da criança no espelho.

A publicação da mulher do "rapper" Kanye West está a ser alvo de duras críticas por parte dos fãs, que afirmam que Kim foi longe demais. "Não acho que uma criança deva fotografar a mãe desta maneira", escreveu um. "O que é que estás a tentar ensinar à tua filha?", questionou outro.