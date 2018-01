Foto de Cristiano Ronaldo bate recorde no Instagram

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:44 Facebook

Cristiano Ronaldo ultrapassou Beyoncé e é agora o detentor da fotografia com mais "gostos" de sempre do Instagram. A imagem em questão foi registada pouco tempo depois do nascimento de Alana Martina, junto de Georgina Rodríguez, com a filha ao colo, e ainda Cristiano Ronaldo Júnior.

Publicada a 12 de novembro de 2017, dia do nascimento de Alana Martina, a fotografia conta com mais de 11 milhões e 270 mil "gostos". A namorada do craque português tinha acabado de dar à luz a sua primeira filha e deixou-se fotografar ainda no hospital.

Em pouco mais de dois meses, o retrato de família de CR7 ultrapassou a primeira fotografia da cantora Beyoncé grávida dos gémeos Carter e Rumi, partilhada a 1 de fevereiro de 2017. Quase um ano depois, a fotografia regista com cerca de 11 milhões e 228 mil "gostos".

A artista norte-americana terminou 2017 na frente da corrida mas acabou por ser ultrapassada pelo futebolista português.

No terceiro lugar do pódio está uma fotografia da personalidade com mais seguidores no Instagram, a cantora e atriz Selena Gomez, que em setembro deu conta de que havia sido submetida a um transplante renal. Atualmente, a imagem tem 10 milhões e 459 mil "gostos".

Ronaldo, Beyoncé e Selena Gomez dominam o top-10, do qual também fazem parte imagens de Justin Bieber ou Khloe Kardashian.