Fotografia do ator Dado Dolabella preso corre redes sociais

O ator brasileiro Dado Dolabella foi preso esta segunda-feira por não pagar a pensão de alimentos relativa ao filho, fruto da relação que manteve com Fabiana Neves. O ator deve cerca de 50 mil euros.

O intérprete, de 37 anos, foi detido quando deixava um ginásio na zona sul de São Paulo, no Brasil. A fotografia que é habitualmente captada na prisão já está a correr as redes sociais.

Conhecido do público português pela participação na série juvenil "Malhação", em 2001, Dolabella foi acusado por Fabiana Neves, mãe de um dos seus três filhos, de estar em atraso no pagamento da pensão de alimentos. O valor ronda os 50 mil euros.

O ator já se havia defendido, dizendo que não recebe o mesmo salário que auferia quando foi determinado o valor da pensão. "Eu queria dar muito mais para o meu filho. Quem é o pai que não quer ajudar o filho a crescer?", questionou, numa entrevista concedida ao telejornal "Hora 1", da TV Globo.

Dado Dolabella foi levado na madrugada de terça-feira a realizar exames médicos.

Pai de mais duas crianças, João Valentim, de oito anos, fruto do casamento com a publicitária Viviana Sarahyba, e Ana Flor, de três anos, nascida do relacionamento com a produtora Juliana Wolfer, o agora cantor é acusado somente por Fabiana Neves de incumprimento no pagamento da pensão de alimentos.

Em agosto de 2017, Dado já havia sido detido pelo mesmo crime, porém acabou por ser libertado no dia seguinte. Aquando da detenção, o brasileiro, que está afastado da representação desde 2014, disse ao site Extra que já tinha pedido a revisão do valor: "Não sou contratado. Hoje sou um profissional autónomo. Não tenho uma renda fixa".

A mãe do artista disse ainda à mesma publicação que o caso já dura há vários anos. "Imagine o que é para uma mãe ler uma notícia destas, que o filho está preso. O Dado já está a pedir a revisão do valor há anos".

Dado Dolabella já pediu, entretanto, uma nova audiência para que o valor da pensão de alimentos seja ajustado ao seu atual rendimento. Sabe-se ainda que o ator se arrisca a permanecer na cadeia dois meses caso não pague a dívida.