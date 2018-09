Fotografia ternurenta confirma nascimento do segundo filho de Luísa Sobral

Nuno Azinheira 02 Junho 2018 às 12:44 Facebook

A cantora Luísa Sobral aproveitou o Dia da Criança para revelar que o seu segundo filho já nasceu. Neste caso, uma filha. E a enternecedora fotografia que publicou está a dar que falar.

A sobrinha de Salvador Sobral já nasceu. Não se sabe quando, onde e com que peso. Oficialmente, nem se sabe o sexo e o nome do bebé. Mas a fotografia publicada esta sexta-feira por Luísa Sobral no seu Instagram confirmou o nascimento.

Com a legenda "Feliz Dia da Criança", acompanhada de um coração, a compositora de "Amar pelos Dois" publicou uma fotografia em que o seu filho mais velho, José, de dois anos, surge de costas agarrado à irmã, vestida com um casaquinho rosa, num gesto terno que não deixou ninguém indiferente.

Apesar de a cantora não ter revelado o sexo do bebé e o nome, há entre os comentários quem revele proximidade da família. "A Rosinha e o Zezinho da nossa bim", escreve uma seguidora, "parabéns pelo dom da vida da pequena Rosa e do José", felicita outra.

Luísa Sobral anunciou a sua gravidez no palco da Casa da Música, durante um concerto realizado em novembro do ano passado.