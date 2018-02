Fotógrafo da princesa Diana acusado de assédio sexual por sete mulheres

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

O jornal "The Boston Globe" divulgou uma lista de profissionais da indústria da moda acusados de assédio sexual. Entre estes consta o nome de Patrick Demarchelier, fotógrafo pessoal da princesa Diana.

Sete mulheres acusam o francês Patrick Demarchelier de abusos sexuais em declarações ao "The Boston Globe". O jornal inclui o nome daquele que foi o fotógrafo pessoal de Diana de Gales entre 1989 e 1997, ano da sua morte, entre uma lista de mais de duas dezenas de acusados, todos eles profissionais do mundo da moda.

O jornal norte-americano, que em 2002 denunciou o maior escândalo de abusos sexuais na Igreja Católica - conhecido como o Caso Spotlight -, destaca as declarações de uma ex-assistente de Demarchelier, de 74 anos. Esta admite ter "entrado no jogo" por medo de ser demitida e recorda momento como aqueles em que era "dispensada de estar presente em testes de imagem" com jovens modelos para "descobrir no dia seguinte" que tinham sido feitas fotografias dessas jovens nuas.

À ex-assistente de Demarchelier, que preferiu manter o anonimato, juntam-se outras seis mulheres. O fotógrafo apelidou as acusações de "puras mentiras". Referiu não ter "tocado nunca" em uma modelo.

Veja, na galeria acima, alguns dos trabalhos de Demarchelier com a princesa Diana de Gales.

A lista do "The Boston Globe" inclui os também fotógrafos Greg Kadel, que trabalhou para Victoria's Secret e para a revista "Vogue", Seth Sabal e Andre Passos e o estilista Karl Templer.