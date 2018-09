Frank Lampard vive dia feliz depois de ser pai pela terceira vez

AFS Hoje às 13:57 Facebook

O médio inglês Frank Lampard foi pai pela terceira vez. A revelação foi feita pela mulher do antigo jogador, a apresentadora de televisão Christine Lampard, na manhã desta sexta-feira, através da sua conta na rede social Instagram.

"Deixem-nos apresentar a nossa menina, Patricia Charlotte Lampard! Estamos tão apaixonados", escreveu Christine na legenda de uma fotografia na qual surge em repouso, depois do parto, e na companhia da filha e do antigo futebolista.

Praticamente em simultâneo, Frank Lampard também informou os seguidores que reúne naquele veículo social que, ao fim de mais de uma década, voltava a ter outra filha.

Aos 40 anos, o antigo craque do Chelsea, que se despediu há dois anos do futebol depois de uma breve passagem pelo New York City FC, dos Estados Unidos, tem três filhas. Além de Patricia, única filha em comum da união que mantém com Christine desde 2015, é ainda pai de Luna, de 13 anos, e de Isla, de 11, cuja mãe é a modelo espanhola Elen Rivas.