Henrique da Dinamarca piora e família junta-se no hospital

O príncipe Frederico da Dinamarca, filho mais velho da rainha Margarida e do príncipe Henrique, interrompeu uma visita à Coreia do Sul para regressar a Copenhaga e juntar-se à família no hospital, onde o estado de saúde do pai tem vindo a piorar.

O herdeiro da coroa dinamarquesa encontrava-se em viagem, mas a repentina degradação do estado de saúde do príncipe Henrique, internado desde 28 de janeiro, fê-lo regressar ao país.

De acordo com a imprensa local, Frederico da Dinamarca aterrou sexta-feira à noite e juntou-se esta manhã à restante família, preocupada com o estado de saúde de Henrique, que continuou a piorar nas últimas 24 horas.

O marido da rainha Margarida foi internado com uma infeção respiratória, durante a qual se detetou um tumor benigno no pulmão esquerdo. Os problemas de saúde de Henrique não se ficam por aqui. Em setembro do ano passado, a casa real dinamarquesa confirmou que o príncipe sofre de demência.

Nas últimas horas tem-se assistido a uma verdadeira romaria de familiares ao hospital, no que é entendido pela imprensa dinamarquesa como "um sinal muito claro da gravidade do estado de saúde do príncipe", de 83 anos.