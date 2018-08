Fredy Montero chora perda do filho: "Espero um dia encontrá-lo no céu"

Dúlio Silva Hoje às 17:51 Facebook

O futebolista colombiano Fredy Montero, que atualmente representa o Sporting, esclareceu o motivo pelo qual a mulher interrompeu a terceira gravidez e falou do seu futuro no clube de Alvalade, com o qual tem contrato por mais uma época.

O jogador, de 31 anos, confirmou a perda do terceiro filho em comum com Alexis Immig e explicou que, "quando tudo parecia estar a correr bem", o casal teve a "infeliz notícia" de deparar-se "com uma gravidez ectópica", que ocorre quando o bebé se forma fora do útero.

Num longo texto partilhado este domingo no seu perfil de Instagram, Montero revelou ainda que a mulher passou por "dias de muitas dores" e que, embora tivessem ambos a "ilusão" de que poderiam, tal como já aconteceu por duas vezes, ser pais em Portugal, a gravidez foi interrompida através de uma cirurgia.

"Embora não seja uma situação fácil", o jogador garante que o casal aceita a "vontade" de Deus e que espera "um dia encontrar no céu este filho, que é hoje mais um anjo".

Quanto ao futuro, o atleta que representou a seleção da Colômbia por quatro ocasiões na sua carreira afirma que lhe "resta apenas olhar para a frente e aproveitar este último ano em Portugal dentro e fora dos relvados", deixando assim no ar a possibilidade de deixar o Sporting no final da época que se iniciou este mês.

Fredy Montero e Alexis Immig têm duas filhas, Vivienne e Ruby, nascidas em Portugal em 2013 e em 2015, durante o período de tempo em que o pai representou pela primeira vez o emblema leonino, no qual totaliza 42 golos em 116 jogos.