"Fui violada por jogador de futebol", diz atriz da série Investigação Criminal

A propósito das acusações a Harvey Weinstein de assédio sexual, a estrela da série "NCIS: Investigação Criminal" Pauley Perrette decidiu juntar-se às vozes femininas que têm mostrado a sua revolta perante o caso e revelar que foi vítima de violação quando era adolescente.

A atriz Pauley Perrette, que interpreta a "sui generis" cientista forense Abby Sciuto na série "NCIS: Investigação Criminal", decidiu também dar voz à sua indignação perante o caso de Harvey Weinstein e fez uma revelação chocante na sua página do Twitter: "Eu nunca conheci esse Harvey Weinstein, mas com certeza que o conheço. Em diferentes formas, tamanhos e nomes", conta, numa citação feita pelo "The Hollywood Report". "Perdi a minha virgindade numa violação, quando eu tinha 15 anos, feita por um jogador de futebol. Esta é a 'cara do poder' no ensino secundário. E vocês sabem o que eu disse? O que fiz? Nada."

Perrette explicou que o incidente a deixou "tão assustada, confusa e abatida", que acabou por acreditar que "ser benevolente" era o comportamento mais correto.

Fazendo referência às acusações feitas a Harry Weinstein, a atriz recordou que o assédio sexual é um problema real também fora da indústria do entretenimento, ocorrendo nas escolas, empresas e no seio familiar.

"A minha violação conduziu-me a uma série de relações abusivas, terrível autoestima e sentimento de culpa, descartando alguns incidentes insignificantes, levando-me a permitir ser intimidada durante muito tempo por um homem poderoso num ambiente de trabalho, até finalmente ter dito 'basta'", escreveu, oferecendo palavras de apoio a todas as vítimas e sobreviventes, "incluindo aquelas que ainda não encontraram a sua voz".

Na mensagem concluiu: "Estes predadores têm de ser detidos e nós temos de começar a respeitar a humanidade de cada um e acabar com a ilusão de poder que leva os predadores sexuais a sentirem-se intocáveis".

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, este sábado, a expulsão de Harvey Weinstein, na sequência das acusações de assédio sexual.