Fundação de Kevin Spacey fecha as portas no Reino Unido

A Fundação Kevin Spacey, responsável pelo recrutamento e formação de jovens atores, cessou a sua atividade no Reino Unido esta quarta-feira. A decisão terá sido tomada na sequência do escândalo de assédio sexual em que o ator norte-americano se viu envolvido.

Depois de a carreira de Kevin Spacey se ter desmoronado, eis que chega ao fim mais um projeto com o nome do ator: "Chegou-se à conclusão que o trabalho da Fundação Kevin Spacey no Reino Unido já não é viável, a Fundação vai fechar dia 28 de fevereiro de 2018," pode ler-se numa nota publicada no site oficial da organização.

Os responsáveis agradecem a todos os "parceiros, artistas e organizações pelo ótimo trabalho feito" e desejam que o os objetivos do projeto possam ser concretizados por "outras organizações". Criada em 2011, a Fundação Kevin Spacey não tem fins lucrativos e propõe-se a identificar e a formar jovens atores, ajudando-os depois a entrar na indústria cinematográfica.

Até ao momento, não há qualquer indicação de que a Fundação vá deixar de funcionar nos Estados Unidos, embora todos os serviços do site oficial tenham sido desativados. Apenas a nota que dá conta do fecho da fundação no Reino Unido está disponível para consulta.

Recorde-se que, no final de outubro, Kevin Spacey foi acusado pelo ator Anthony Rapp de o ter assediado sexualmente numa festa em 1986. À data dos factos, Rapp tinha 14 anos e Spacey 26. No seguimento da acusação, a estrela de "House Cards" assumiu ser homossexual e, embora não se recorde do sucedido, pediu desculpas à alegada vitima.