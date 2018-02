Fundador da Guess deixa cargo após acusações de assédio sexual

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:51 Facebook

A Guess anunciou que Paul Marciano, CEO e cofundador da marca, vai suspender funções até estarem concluídas as investigações a um alegado caso de assédio sexual. A decisão surge duas semanas depois da acusação de Kate Upton.

A notícia foi avançada pela própria marca, num comunicado divulgado esta terça-feira. O empresário marroquino, que já tinha desmentido as acusações da modelo, está "comprometido em cooperar" e manifestou confiança em Víctor Herrero, seu sucessor temporário.

No inicio do mês de fevereiro, a modelo Kate Upton acusou o cofundador da Guess de lhe ter tocado nos seios durante uma sessão fotográfica da marca, com o pretexto de perceber se seriam "verdadeiros". Em declarações ao site TMZ, Marciano garantiu tratar-se de uma "acusação falsa" e explica que a reação de Kate Upton se deve ao facto de a Guess ter prescindido dos serviços da manequim.

Já na passada semana, Paul Marciano, de 65 anos, voltou a ser acusado por outra modelo. Miranda Vee, de 23 anos, afirma ter sido abusada sexualmente pelo patrão da Guess no ano passado. Perante o clima de suspeição, o cofundador da marca optou por retirar-se, com as ações da empresa a caírem 4% na Bolsa de Nova Iorque após o anuncio da decisão.