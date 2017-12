Gémeas de Luciana Abreu lutam pela vida

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:22 Facebook

Na noite de Natal, Luciana Abreu desabafou sobre o pesadelo que se encontra a viver e atualizou os seguidores sobre o estado de saúde das gémeas, que nasceram prematuras e se encontram a lutar pela vida.

Esta segunda-feira (dia de Natal), a cantora utilizou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a angústia que tem vivido devido ao nascimento prematuro das gémeas, que se encontram agora numa incubadora a recuperar.

"Nenhum dos 'poucos' choros de bebés que eu ouvi era o dos meus. A impotência, a solidão, a fraqueza do corpo que não responde, misturados com a saudade de não as sentir em mim e de não saber se as volto...", começou por escrever Luciana Abreu, numa publicação em que revelou também que as duas filhas mais velhas, Lyonce e Lyannii, de 6 e 5 anos, passaram o seu primeiro Natal sem a mãe.

"O sofrimento das minhas 'eternas' pequeninas em casa, a passarem o primeiro Natal sem a mamã. Natal esse, que com todo o amor do mundo de uma verdadeira família e esforço sobrenatural, conseguiu erguer portas e travessas para que o Pai Natal não faltasse à festa, nem a alegria de abrir alguns presentes", revelou.

Luciana atualizou ainda os fãs sobre a saúde das bebés, que se mantém inalterado. "Quero que saibam que as nossas filhas se estão a comportar como pequenas feras, a agarrar a vida com unhas e dentes. Eu estou aqui, para vos passar o meu testemunho e toda a informação fidedigna. Esqueçam os nomes... E peçam apenas saúde", escreveu, referindo-se às notícias que avançavam os nomes das gémeas (envoltos em muita curiosidade), que não foram contudo confirmados pela cantora ou pelo marido, Daniel Souza.

Luciana Abreu, de 32 anos, foi mãe pela terceira vez no sábado, dia 23 de dezembro, três meses antes do previsto. As bebés nasceram no Hospital de Cascais e lutam agora pela sobrevivência, enquanto a mãe, tal como prometido, conta em primeira mão aos mais de 213 mil que a seguem os avanços sobre o estado de saúde das gémeas.

A cantora e atriz tinha sido internada de urgência no dia 23 e, horas antes, numa publicação do Instagram, explicou que tinha uma gravidez gemelar monocoriónica (de apenas uma placenta), condição que afeta uma em cada 10 mil grávidas de gémeos.

Recorde-se que Luciana já é mãe de Lyonce e Lyannii, frutos do primeiro casamento, com o futebolista Yannick Djaló.